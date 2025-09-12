A notícia que atravessa o Brasil!

Moradores de bairro em São Paulo pedem expulsão do casal Nardoni da vizinhança

Abaixo-assinado foi protocolado no Ministério Público e solicita revisão das condições de liberdade de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 13:28

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Moradores do bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, protocolaram no Ministério Público um abaixo-assinado solicitando a expulsão do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato da menina Isabella Nardoni, em 2008. A população também pediu ao Conselho Nacional de Justiça e ao STF que revisem as condições que colocaram o casal em liberdade.

Anna Carolina Jatobá cumpriu pena de 26 anos e 8 meses e saiu da prisão em 2023, enquanto Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos, foi liberado após cumprir 40% da pena. O casal, que havia se separado, voltou a se relacionar no início deste ano e recentemente foi visto circulando pelo bairro.

A Associação do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, representada pelo deputado estadual suplente Agripino Magalhães Júnior, destacou que a presença do casal causa medo e intimidação à comunidade local. No documento, são solicitadas medidas como avaliação psiquiátrica, fiscalização do cumprimento das condições de liberdade, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de que permaneçam juntos e realização de serviços comunitários.

Além do pedido formal, moradores do condomínio onde o casal reside promoveram um abaixo-assinado exigindo a saída de Alexandre e Anna do local.

Leia mais: Ana Carolina Oliveira faz homenagem emocionante a filha Isabella Nardoni, que completaria 23 anos em 2025

