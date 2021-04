Moradores jogam pedras e até cadeira contra PMs que tentavam impedir festa clandestina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares que tentavam proibir uma aglomeração foram recebidos a pedradas por participantes de uma festa clandestina que ocorria na noite deste domingo (4), na quadra 31 do Paranoá, no Distrito Federal. O grupo também arremessou uma cadeira contra os militares (veja vídeo acima). Três pessoas foram presas.

A confusão aconteceu por volta das 22h30. A equipe de policiamento foi até a casa para verificar uma suposta desobediência ao decreto do GDF, que proíbe aglomerações e eventos de 22h às 5h, quando começa o toque de recolher na capital.

“Ao chegar no local a equipe se deparou com muita aglomeração e som alto, pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e muitas crianças na rua. A equipe foi recebida a pedradas e cadeiradas”, informou a PM, em nota.

Por causa das agressões, os militares precisaram pedir reforço policial. No vídeo, um dos policiais disparam balas de borracha contra os moradores. De acordo com a corporação, “no decorrer da ocorrência foi necessário o uso de meios menos que letal e uso diferenciado da força”.

Um dos participantes da festa ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Regional do Paranoá, onde recebeu os primeiros socorros.

Os detidos, de 33, 35 e 38 anos, foram levados para 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Eles vão responder pelos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida sanitária, desacato e desobediência.

Segundo a Polícia Civil DF, como a soma das penas dos crimes supera o valor afiançável, os suspeitos permanecem presos na divisão de controle e custódia até uma decisão judicial.

Fiscalização

No dia 9 de março, a Secretaria de Saúde decretou estado de calamidade pública no DF devido ao aumento de casos de Covid-19. No mais balanço mais recente da pastam divulgado na noite deste domingo (4), a capital registra 6.288 óbitos pela doença e os infectados somam 349.775.

Apesar do avanço da doença, segundo a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), de 8 a 31 de março, 401 estabelecimentos foram multados e 522 interditados no DF. Outras 63 pessoas foram multadas por descumprir o toque de recolher.

Nesta segunda-feira (5), a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 98% e 356 pessoas aguardavam por uma vaga.

