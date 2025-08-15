A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Moraes afasta procurador-geral do Maranhão e proíbe que assuma cargos públicos

Segundo Moraes, o procurador-geral teve participação “de forma deliberada” no descumprimento de medida liminar da Corte.

Por Jonas Souza

15/08/2025 às 15:58

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira (15/8) o afastamento do procurador-geral do Maranhão, Valdênio Caminha, e proibiu que ele assuma qualquer cargo público nos Poderes Judiciário, Executivo ou Legislativo.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nunes Marques diverge de maioria do STF em julgamento que pode condenar Carla Zambelli a mais 5 anos de prisão

Segundo Moraes, o procurador-geral teve participação “de forma deliberada” no descumprimento de medida liminar determinada pela Corte. O ministro afirmou que Caminha adotou “medidas que atrasaram ou tornaram inócuas as determinações” do STF.

PUBLICIDADE

Em abril, Moraes já havia suspendido a nomeação de parentes do governador Carlos Brandão (PSB) para cargos no governo estadual, diante de suspeitas de nepotismo. À época, o magistrado repreendeu a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), esclarecendo que a ordem judicial não garantia a permanência no cargo até o fim do mês, independentemente do fundamento, nem a manutenção dos vencimentos.

As nomeações suspensas foram:

  • Ítalo Augusto Reis Carvalho, subsecretário da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e conselheiro da Maranhão Parcerias (Mapa);

  • Mariana Braide Brandão Carvalho, coordenadora da Unidade Sorrir da Secretaria de Estado da Saúde (SES);

  • Melissa Correia Lima de Mesquita Buzar, subsecretária da Secretaria de Estado da Administração (Sead);

  • Gilberto Lins Neto, diretor-presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap);

  • Elias Moura Neto, gerente de qualidade e planejamento da Companhia de Gás do Maranhão (Gasmar).

A decisão atendeu a um pedido do partido Solidariedade, que também apontou que o filho de Valdênio Caminha, Marcos Antônio Canário Caminha, atuaria de forma informal na assessoria jurídica da Emap.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Saúde

Sinais e sintomas do câncer de bexiga que não podem ser ignorados

Entenda os primeiros sinais da doença, mudanças urinárias e sintomas de estágios avançados para buscar diagnóstico precoce

há 6 minutos

Saúde

Essa é a forma correta de consumir chia, aveia e linhaça para absorver todos os nutrientes

Nutrólogo explica por que preparar corretamente essas sementes e cereais faz

há 17 minutos

Veja Mais

Homem é preso em Manaus por homicídio cometido há 18 anos

Crime aconteceu em 2006, no bairro Raiz, e foi motivado por ameaças contra a mãe do autor relacionadas ao tráfico de drogas.

há 17 minutos

Brasil

Nunes Marques diverge de maioria do STF em julgamento que pode condenar Carla Zambelli a mais 5 anos de prisão

O processo estava suspenso desde o pedido de vista feito por Nunes Marques.

há 29 minutos

Manaus

Veja vídeo: Manauara Shopping fica sem luz durante apagão que atingiu Manaus

Desligamento de linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional deixou bairros de Manaus e cidades próximas sem energia por horas.

há 34 minutos