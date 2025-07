Moraes age com vingança e impõe tornozeleira eletrônica em Bolsonaro após operação da PF

Notícias do Brasil – Na manhã desta sexta-feira (18 de julho de 2025), o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre suposto golpe de Estado. Segundo apurado pela coluna de Igor Gadelha, o STF decretou ao menos três medidas cautelares: o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com seu filho Eduardo Bolsonaro e a suspensão de acesso às redes sociais.

Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão tanto na residência do ex-presidente em Brasília quanto em seu escritório político, localizado na sede do Partido Liberal.

PUBLICIDADE

Leia mais: Polícia Federal cumpre mandados de busca em endereços de Jair Bolsonaro

A instalação do dispositivo de monitoramento foi realizada ainda pela manhã, conforme informações de aliados do ex-mandatário

O uso da tornozeleira eletrônica estabelece vigilância permanente sobre Bolsonaro, impondo restrições rigorosas como permanência noturna em casa, proibição de contato com o filho Eduardo — atualmente nos Estados Unidos — e impossibilidade de postagem ou acesso a plataformas digitais.

PUBLICIDADE

As medidas se inserem no contexto da investigação por tentativa de golpe, em que Bolsonaro é suspeito de liderar articulações para reverter o resultado eleitoral de 2022 e manter-se no poder. A decisão busca conter riscos como fuga, comunicação com diplomatas estrangeiros e pressão a figuras internacionais — acusações que o relator considerou prioritárias para justificar as cautelares.