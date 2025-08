Moraes ameaça decretar prisão preventiva caso Bolsonaro descumpra regras da prisão domiciliar

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), impondo uma série de restrições. Moraes sinalizou que, caso Bolsonaro descumpra qualquer medida cautelar, será automaticamente decretada prisão preventiva.

Medidas impostas na decisão

As restrições determinadas pelo ministro incluem:

Proibição de uso de celular, direta ou indiretamente;

Vedação de visitas, salvo das pessoas autorizadas pelo STF, geralmente advogados;

Proibição de ser fotografado ou filmado por terceiros;

Bloqueio de qualquer contato com autoridades estrangeiras ou embaixadas;

Manutenção da proibição de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

Caso Bolsonaro descumpra alguma regra, a prisão domiciliar será revogada e a prisão preventiva será decretada, conforme previsto no Código de Processo Penal.

Motivo da medida

Segundo Moraes, o ex-presidente violou as cautelares ao participar, por videochamada através do senador Flávio Bolsonaro, de uma manifestação no Rio de Janeiro no domingo (3). O vídeo chegou a ser publicado nas redes sociais dos filhos do ex-presidente, mas foi apagado logo após. Para o magistrado, essa conduta caracteriza a continuidade de um comportamento ilícito, com produção de material coordenado visando pressionar o Judiciário.

Ação da Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu a ordem judicial na casa de Bolsonaro em Brasília e apreendeu seu celular. Segundo apuração, os agentes ficaram apenas cerca de 20 minutos no local, já que o ex-presidente entregou o aparelho de forma voluntária, assinou o termo de prisão domiciliar e a revista não avançou no restante da residência.