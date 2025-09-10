A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Moraes aparece com gravata de R$ 1.450 em julgamento de Bolsonaro

O acessório, confeccionado em seda pura, é importado da Itália e custa US$ 240 no site oficial da marca.

Por Fernanda Pereira

10/09/2025 às 10:13 - Atualizado em 10/09/2025 às 11:00

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chamou atenção nesta terça-feira (9) ao surgir na sessão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro usando uma gravata de seda rosa com estampa de cachorrinhos da grife italiana Salvatore Ferragamo.

O acessório, confeccionado em seda pura, é importado da Itália e custa US$ 240 no site oficial da marca. No Brasil, pode ser encontrado por R$ 1.450 no e-commerce de luxo Farfetch.

Durante a sessão, Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e de outros sete aliados acusados de integrar a trama golpista articulada durante o governo do ex-presidente para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. Os acusados integram o núcleo considerado crucial do plano para manter Bolsonaro no poder após a derrota.

Foto: Reprodução

