A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e, desde então, precisa que todas as suas visitas sejam aprovadas pelo STF.

28/08/2025 às 21:03

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, a receber a visita de uma oficial de cartório em sua residência. O encontro com a profissional deve se dar na próxima sexta-feira, 29, entre as 9h e as 18h.

PUBLICIDADE

Ao emitir solicitação, em 15 de agosto, a defesa requereu que a oficial do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília fosse recebida “considerando a necessidade de trâmites atinentes àquele cartório, cuja realização demanda a presença física da referida servidora para colheita de assinaturas e conferência de documentos”.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e, desde então, precisa que todas as suas visitas sejam aprovadas pelo STF. O ex-chefe do Executivo foi privado de sua liberdade por desobedecer as medidas cautelares que lhe foram impostas, o que aconteceu quando Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lhe gravou discursando para manifestantes via chamada de telefone e publicou a peça em suas redes sociais.

PUBLICIDADE

Na terça-feira, 26, Moraes decretou que a Polícia Federal deve vigiar a casa do político 24 horas por dia. O magistrado usa como justificativa a proximidade do julgamento da trama golpista Bolsonaro e outros sete réus do “núcleo crucial” do plano de golpe de Estado vão começar a ser julgados pelo Supremo em 2 de setembro.

A decisão de Moraes de fortalecer a vigilância do ex-presidente também se deu após a Polícia Federal indiciar o político e seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe.

No pedido de indiciamento, a PF apresenta uma minuta de pedido de asilo do ex-presidente na Argentina e também uma mensagem de texto enviada pelo ex-ministro Walter Braga Neto a Bolsonaro em fevereiro de 2024, exatamente um dia após Moraes determinar a proibição de contato entre os investigados no inquérito que apurava a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Empresa acusa “Careca do INSS” de falsidade ideológica após uso indevido de nome em ministério

De acordo com informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI), Antunes esteve ao menos cinco vezes na sede da pasta.

há 2 minutos

Amazonas

UEA avança em tratativas para convênio internacional com The Ohio State University, nos EUA

Segundo o reitor, a visita representa um passo estratégico na consolidação da universidade amazonense como referência em ensino.

há 8 minutos

Amazonas

Prefeito de Maraã, Pastor Edir, é notificado pelo MP para reformar Conselho Tutelar após abandono

MP-AM destacou que a situação configura violação de direitos fundamentais, já que o Conselho é peça essencial na proteção das crianças.

há 20 minutos

Polícia

Oito homens são presos por linchamento em Tonantins no Amazonas

Crime ocorreu após invasão à delegacia de Tonantins; suspeitos foram presos por homicídio qualificado.

há 33 minutos

Brasil

“Homem que tem dignidade não rasteja”, diz Lula sobre ausência de diálogo com Trump em meio a tensão comercial

A sobretaxa é resultado da soma de uma alíquota de 10% já em vigor desde abril com mais 40% anunciados no fim de julho.

há 51 minutos