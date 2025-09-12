A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Moraes autoriza redução de pena de Daniel Silveira

O benefício foi concedido com base em comprovantes de atividades de estudo, trabalho e leitura.

12/09/2025 às 05:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concordou com pedido de redução de 113 dias na pena do ex-deputado federal Daniel Silveira.

PUBLICIDADE

O benefício foi concedido com base em comprovantes de atividades de estudo, trabalho e leitura apresentados pela defesa. Silveira cumpre pena em regime semiaberto na Colônia Agrícola de Magé, no Rio de Janeiro.

Em 2022, o ex-parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ameaçar o Estado Democrático de Direito e incentivar a violência contra integrantes do STF.

De acordo com a defesa, Silveira trabalhou por 92 dias entre março e julho de 2025, o que garante um abatimento de 30 dias da pena. Ele também leu 12 livros e concluiu os cursos de Fundamentação da Educação e Contabilidade Escolar, com cargas de 240 e 180 horas, o que rende outros 83 dias de desconto – com um total de 113 dias.

PUBLICIDADE

Leia também: Governador Wilson Lima critica condenação de Bolsonaro no STF e fala em “julgamento político”

“A homologação e anotação da remição deve ser de 113 dias de pena do sentenciado, com emissão de novo Atestado de Pena a Cumprir”, escreveu Moraes na decisão.

O pedido de abatimento dos dias da sentença foi feito no fim do mês de agosto. A remição da pena por meio de práticas sociais educativas é prevista na Lei de Execução Penal e tem suas diretrizes dispostas na Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A dedesa de Silveira também pediu que, com isso, ele deixe a cadeia. Moraes não tratou disso na decisão.

Em julho, o ex-deputado passou por uma cirurgia no joelho e a defesa pediu a conversão da prisão em domiciliar para acompanhamento médico, o que foi negado pelo ministro Luiz Fux ‘

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Explosivos em operações contra garimpo ilegal no Rio Madeira preocupam comunidades ribeirinhas

Defensoria pede reunião urgente com Ministério da Justiça para discutir o caso.

há 1 hora

Brasil

PF acusa agências da Caixa e do Santander de receberem R$ 331 milhões do crime organizado

Os acusados fizeram 9.560 depósitos em espécie.

há 2 horas

Brasil

Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

Petista que deputado seja punido por articular sanções contra o Brasil.

há 2 horas

Brasil

Flávio Bolsonaro chama Moraes de ‘psicopata’ e defende anistia total

A declaração ocorreu após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser condenado.

há 3 horas

Brasil

Veja as penas de Bolsonaro e seus sete aliados condenados pelo STF

Decisão do Supremo estabelece penas pesadas.

há 4 horas