Brasil

Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro

A visita está marcada para o dia 29 de setembro, com horário permitido entre 9h e 18h.

Por Fernanda Pereira

16/09/2025 às 08:19 - Atualizado em 16/09/2025 às 08:23

Foto: Reprodução/X

Notícias do Brasil  – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A visita está marcada para o dia 29 de setembro, com horário permitido entre 9h e 18h.

Na decisão, Moraes determinou que as regras judiciais e de segurança sejam respeitadas, incluindo a inspeção dos veículos que entrarem e saírem da residência do ex-presidente. O despacho também liberou encontros de Bolsonaro com aliados políticos, líderes partidários e representantes religiosos.

Tarcísio, que tem se colocado como um dos principais nomes da direita no país, articula nos bastidores a aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando ocorreram os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A autorização reforça a possibilidade de Bolsonaro manter contato direto com lideranças políticas, mesmo em meio às restrições judiciais que enfrenta.

Leia mais: Tarcísio solicita autorização a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília

