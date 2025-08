Moraes autoriza visita de Ciro Nogueira a Bolsonaro em prisão domiciliar

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. A visita ocorreu na tarde desta terça-feira (5/8) e foi confirmada pela equipe do senador. Ele foi recebido na porta da casa pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Leia mais: Deputados do Amazonas criticam decisão do STF e reagem à prisão domiciliar de Bolsonaro na Aleam

Em despacho sigiloso, ao qual a imprensa teve acesso, Moraes destacou que o parlamentar solicitou a autorização para visitar Bolsonaro ainda nesta terça-feira, ressaltando a longa relação de amizade entre ambos. “Defiro o pedido de visita realizado pelo senador Ciro Nogueira, a ser realizado na data de hoje e com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos”, escreveu Moraes.

PUBLICIDADE

Ciro Nogueira foi um dos primeiros a receber autorização do STF para visitar o ex-presidente, que teve a prisão decretada por Moraes na tarde da última segunda-feira (4/8). De acordo com a decisão do ministro, Bolsonaro está autorizado a receber apenas advogados “regularmente constituídos e com procuração nos autos” ou pessoas com autorização prévia da Corte.

O senador piauiense tem uma relação próxima com Bolsonaro e foi ministro da Casa Civil durante o governo. Apesar disso, também mantém diálogo com Moraes. No fim de 2022, inclusive, Ciro chegou a tentar intermediar um encontro entre Bolsonaro e Moraes para reduzir as tensões políticas entre ambos — tentativa que não obteve êxito.