Moraes autoriza visita de Lira a Bolsonaro antes de julgamento no STF

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (1º/09) que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. A visita deve ocorrer ainda hoje, até às 18h.

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro às vésperas do julgamento que analisará a participação do ex-presidente em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A audiência está marcada para começar nesta terça-feira (2), na Primeira Turma do STF, e envolve Bolsonaro e mais sete réus. Caso condenado, o ex-presidente pode receber pena superior a 40 anos de prisão.

Apesar de estar em prisão domiciliar, Bolsonaro cumpre medidas restritivas e monitoramento judicial. Todas as visitas, exceto de advogados e alguns familiares, devem ser autorizadas previamente pelo ministro Moraes. Além disso, os visitantes não podem usar celular, tirar fotos ou gravar vídeos, e veículos e porta-malas passam por revista policial antes de entrar no condomínio.

Lira presidiu a Câmara entre 2021 e 2024, período em que Bolsonaro ocupava a presidência da República, e declarou apoio ao ex-presidente nas eleições de 2022. Após a decisão que determinou a domiciliar, Lira criticou as medidas contra Bolsonaro em suas redes sociais, classificando-as como “exageradas” e afirmando que o país precisa “tratar melhor seus ex-presidentes”.

A visita ocorre em um momento delicado, um dia antes do início do julgamento, e reforça a atenção sobre o caso, que mobiliza o Supremo, a defesa e a opinião pública.

