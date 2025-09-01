A notícia que atravessa o Brasil!

Moraes autoriza visita de Lira a Bolsonaro antes de julgamento no STF

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro às vésperas do julgamento que analisará a participação do ex-presidente em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 13:52

Brasília (DF) 23/03/2023 Presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira, durante coletiva a imprensa no salão verde da Câmara.2023

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (1º/09) que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. A visita deve ocorrer ainda hoje, até às 18h.

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro às vésperas do julgamento que analisará a participação do ex-presidente em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A audiência está marcada para começar nesta terça-feira (2), na Primeira Turma do STF, e envolve Bolsonaro e mais sete réus. Caso condenado, o ex-presidente pode receber pena superior a 40 anos de prisão.

Apesar de estar em prisão domiciliar, Bolsonaro cumpre medidas restritivas e monitoramento judicial. Todas as visitas, exceto de advogados e alguns familiares, devem ser autorizadas previamente pelo ministro Moraes. Além disso, os visitantes não podem usar celular, tirar fotos ou gravar vídeos, e veículos e porta-malas passam por revista policial antes de entrar no condomínio.

Lira presidiu a Câmara entre 2021 e 2024, período em que Bolsonaro ocupava a presidência da República, e declarou apoio ao ex-presidente nas eleições de 2022. Após a decisão que determinou a domiciliar, Lira criticou as medidas contra Bolsonaro em suas redes sociais, classificando-as como “exageradas” e afirmando que o país precisa “tratar melhor seus ex-presidentes”.

A visita ocorre em um momento delicado, um dia antes do início do julgamento, e reforça a atenção sobre o caso, que mobiliza o Supremo, a defesa e a opinião pública.

Leia mais: Veja como PGR liga Bolsonaro aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

 

