Moraes autoriza visitas de parlamentares a Jair Bolsonaro em prisão domiciliar

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que parlamentares e autoridades façam visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar preventiva.

PUBLICIDADE

Entre os autorizados estão o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que poderá se encontrar com Bolsonaro no próximo domingo (22), e o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), cuja visita foi marcada para terça-feira (24). Ambos terão acesso à residência do ex-presidente entre 9h e 18h.

Leia mais: Deputado visita Bolsonaro e alerta: “O risco de morte é iminente”

PUBLICIDADE

Além disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), também recebeu aval do STF para visitar Bolsonaro no dia 29 de setembro, no mesmo horário.

Apesar da autorização, Moraes manteve a exigência de inspeções nos veículos que entrarem e saírem da casa do ex-presidente. A medida, já em vigor, busca garantir o cumprimento das determinações judiciais durante o período de prisão domiciliar.

As visitas reforçam a articulação política em torno de Bolsonaro e mantêm em evidência o debate sobre os limites e condições de sua detenção preventiva.