Moraes bloqueia caminhões de 149 empresas e aplica R$ 17,7 milhões em multas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a aplicação de multa de R$ 100 mil para proprietários de 177 caminhões usados nos atos antidemocráticos em Mato Grosso, que pedem golpe de Estado para o resultado das eleições presidenciais. A decisão é a mesma que afastou o prefeito de Tapurah, Carlos Alberto Capeletti, e foi proferida nesta quarta-feira (7).

Moraes ainda determinou a indisponibilidade dos veículos e pediu às forças policiais que informem os nomes dos proprietários dos veículos para, além da multa de R$ 100 mil, também aplicar multa de R$ 20 mil para as pessoas físicas. O total das multas deve chegar próximo aos R$ 18 milhões.

Continua depois da Publicidade

A decisão do ministro atende uma manifestação do procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges, que citou preocupação com a escalada de violência nos protestos, apontando que as medidas adotadas pelo STF até então eram insuficientes. A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra a aplicação das multas.

Na decisão, Moraes destacou que o direito à manifestação é legítimo, mas os movimentos não podem impedir que a população tenha acesso aos seus direitos fundamentais, como o direito de acessar aeroportos, rodovias e hospitais. Dessa forma, as manifestações que impedem o direito de locomoção colocam em risco a harmonia, segurança e saúde pública.

“No caso vertente, verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado, ilícita e criminosamente, para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para Presidente e vice-Presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30/10/2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Lista de veículos por proprietário e quantidade usada em atos:

-Sipal Indústria e Comércio Ltda. – 8 caminhões

– Alexandro Lermen – 7 caminhões

– Argino Bedin – 4 caminhões

– Evandro Roberto Cortezia – 4 caminhões

– Transportadora Lermen Ltda. – 4 caminhões

– Trans Transportadora Valmir Ltda. – 4 caminhões

– Banco Rodobens S.A. – 3 caminhões

– Dalila Lermen Eireli – 3 caminhões

– Evandro Bedin – 3 caminhões

– Pagon Transportes Ltda. – 3 caminhões

– Transp. Batista Duarte Ltda. – 3 caminhões

– Assis Claudio Tirloni – 2 caminhões

– Cerâmica Nova Bela Vista Ltda. – 2 caminhões

– GO Ferreira Junior Serviços e Transport. – 2 caminhões

– Mademari Ind. e Comércio de PVC Ltda. – 2 caminhões

– Master Log Ltda. – 2 caminhões

– MZ Transportes de Cargas Ltda. – 2 caminhões

– Potrich Transportes Ltda. – 2 caminhões

– Sepex Distribuidora Ltda. – 2 caminhões

– Transp. Batista Duarte Ltda. – 2 caminhões

– Transportes Botuvera Ltda. – 2 caminhões

– VGS Transportes – 2 caminhões

– Outras empresas ou pessoas físicas (CPFs) – 109 caminhões

Continua depois da Publicidade

Fonte: Estadão Mato Grosso