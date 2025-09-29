A notícia que atravessa o Brasil!

Moraes dá prazo de 15 dias para Eduardo Bolsonaro e jornalista se defenderem

Deputado licenciado e Paulo Figueiredo respondem a denúncia de suposta coação nos EUA para favorecer Bolsonaro.

Por Fernanda Pereira

29/09/2025 às 13:32

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu nesta segunda-feira (29) um prazo de 15 dias para que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo apresentem suas defesas em face da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A acusação envolve suposta coação exercida nos Estados Unidos com o objetivo de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Devido à residência dos investigados nos EUA, Moraes determinou a notificação de Eduardo por edital e de Figueiredo por carta rogatória. Além disso, o ministro ordenou o desmembramento do processo, permitindo que cada denúncia seja processada separadamente em relação a cada acusado.

A PGR aponta que Eduardo Bolsonaro e Figueiredo teriam articulado sanções nos Estados Unidos em favor de Bolsonaro, que posteriormente foi condenado pelo STF a quase 30 anos de prisão por liderar uma trama golpista.

