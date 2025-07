Moraes determina bloqueio de contas bancárias e Pix de Eduardo Bolsonaro

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio das contas bancárias e do sistema Pix do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar nesta segunda-feira (21/7), após ele tentar realizar duas transações e não conseguir concluir as operações.

“Esse bloqueio já era esperado. É um passo natural de ditadura. Tentativa de asfixia financeira como forma de chantagem”, declarou Eduardo.

A medida ocorre no contexto da investigação conduzida pelo STF sobre uma possível tentativa de coação no curso de processo judicial, envolvendo articulações com o governo dos Estados Unidos. Como parte das medidas cautelares, Eduardo está proibido de manter contato com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado no mesmo inquérito.

Segundo a apuração, Bolsonaro teria atuado como financiador das atividades do filho no exterior, realizando transferências via Pix para mantê-lo nos EUA.

Sanções internacionais e reação política

Em meio à escalada de tensões entre o Judiciário brasileiro e aliados do ex-presidente, o senador norte-americano Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA no governo Trump, anunciou na sexta-feira (18/7) a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF e de seus familiares.

Rubio acusou Moraes de promover uma “política de caça às bruxas” contra Bolsonaro, o que, segundo ele, teria extrapolado os limites constitucionais brasileiros e afetado interesses norte-americanos.

“A política de caça às bruxas de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura que viola os direitos dos brasileiros e também atinge os americanos”, afirmou.

Mesmo diante das restrições judiciais, Eduardo Bolsonaro declarou que continuará atuando para ampliar a pressão internacional sobre membros da Suprema Corte brasileira:

“Estou preparado para seguir adiante mesmo sob condições difíceis”, disse o parlamentar.