Moraes determina bloqueio de contas e Pix do senador Marcos do Val após viagem aos EUA

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira, 25 de julho, o bloqueio das contas bancárias, chaves Pix e cartões vinculados ao nome do senador Marcos do Val (Podemos-ES). A informação foi revelada pela CNN Brasil.

A medida ocorre após o parlamentar ter viajado aos Estados Unidos, contrariando uma ordem anterior do STF, que havia determinado o bloqueio de seus passaportes. Do Val é investigado por supostamente promover uma campanha de intimidação contra agentes da Polícia Federal.

PUBLICIDADE

Leia também: Tadeu de Souza rejeita apoiar Omar Aziz em 2026: “Não vou aderir a projeto individualista”

Apesar da restrição judicial, o senador conseguiu embarcar utilizando um passaporte diplomático, o que gerou reação imediata por parte de Moraes. O ministro já havia determinado, em agosto de 2024, a apreensão do documento, mas uma busca realizada pela Polícia Federal nos endereços do parlamentar não conseguiu localizar o passaporte especial.

A assessoria de Do Val confirmou que a viagem foi realizada com o uso do passaporte diplomático, ainda em sua posse. Diante da aparente desobediência, o ministro decidiu adotar medidas mais duras, como o bloqueio de todos os meios financeiros diretamente ligados ao senador, incluindo seus cartões bancários e sistemas de pagamento digital.

PUBLICIDADE

Investigação segue em sigilo

O inquérito em que Do Val é alvo segue sob sigilo e envolve suspeitas de que o parlamentar teria orquestrado ações com o objetivo de constranger servidores da Polícia Federal. Os detalhes do suposto esquema ainda não foram tornados públicos.

Esta não é a primeira vez que Alexandre de Moraes impõe medidas cautelares contra políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Do Val tem sido uma figura polêmica no cenário político, frequentemente envolvido em controvérsias e embates com o STF.