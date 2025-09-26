Moraes determina início da pena de 14 anos para “Débora do Batom”

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o início do cumprimento da pena de 14 anos de prisão da cabeleireira Débora Rodrigues, conhecida como “Débora do Batom”. A decisão foi tomada após o trânsito em julgado do processo, com a rejeição dos últimos recursos apresentados pela defesa.

Débora ficou conhecida ao escrever a frase “Perdeu, mané” com batom na estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em abril, ela foi condenada pelo STF pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação armada.

Inicialmente, a pena deveria ser cumprida em regime fechado, mas havia sido convertida em prisão domiciliar. Com a decisão mais recente, Moraes determinou que a Vara de Execuções Penais de Paulínia (SP) adote as providências necessárias para o início da execução da pena.

