A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Moraes determina início da pena de 14 anos para “Débora do Batom”

Manifestante que pichou a estátua da Justiça no 8 de Janeiro teve últimos recursos rejeitados pelo STF.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 06:18

Ver resumo

(Foto: Reprodução)

Notícias do Brasil O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o início do cumprimento da pena de 14 anos de prisão da cabeleireira Débora Rodrigues, conhecida como “Débora do Batom”. A decisão foi tomada após o trânsito em julgado do processo, com a rejeição dos últimos recursos apresentados pela defesa.

PUBLICIDADE

Débora ficou conhecida ao escrever a frase “Perdeu, mané” com batom na estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em abril, ela foi condenada pelo STF pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação armada.

Inicialmente, a pena deveria ser cumprida em regime fechado, mas havia sido convertida em prisão domiciliar. Com a decisão mais recente, Moraes determinou que a Vara de Execuções Penais de Paulínia (SP) adote as providências necessárias para o início da execução da pena.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ministro Gilmar Mendes se emociona mas engole choro ao chamar Moraes de herói no STF

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Corpo de homem é encontrado apodrecendo dentro de casa em Manaus

Caso agora é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

há 8 minutos

Polícia

Mistério e morte: suspeito do assassinato de mulher em Manacapuru é preso

Carro usado no crime foi apreendido.

há 32 minutos

Brasil

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 80 milhões 

Apostas podem ser feitas até às 19h.

há 39 minutos

Manaus

Idosos de Manaus terão direito ao Cartão PassaFácil+ para facilitar acesso ao transporte coletivo a partir de outubro

Novo cartão será gratuito, opcional e promete mais agilidade no embarque de idosos no transporte coletivo da capital.

há 1 hora

Manaus

Zona Franca de Manaus atrai interesse da França para desenvolvimento sustentável e preservação da Amazônia

Modelo industrial se consolidou como um mecanismo de equilíbrio entre geração de empregos, arrecadação e proteção ambiental.

há 2 horas