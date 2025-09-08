Moraes determina prisão de mais 3 condenados pelo 8 de janeiro; saiba quem são

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou a prisão de três pessoas condenadas por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Os mandados foram expedidos contra Evandro Ericson Vieira de Medeiros, Márcio Castro Rodrigues e Jorgeleia Schmoeler, que estão foragidos.

PUBLICIDADE

Evandro e Márcio receberam penas de 2 anos e 5 meses em regime semiaberto, mas Moraes determinou que o início do cumprimento seja em regime fechado. A medida foi adotada após um deles romper a tornozeleira eletrônica.

Já Jorgeleia Schmoeler foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi baseada na análise de imagens feitas durante a invasão ao Congresso Nacional e ao STF, onde ela aparece afirmando: “o Brasil é nosso, não é dos petralhas. Tá tudo invadido. Tá invadido. Tá tudo invadido”. Em outro trecho, diz: “Gente, eu e a jaque tá fazendo parte dessa história. Tamo ajudando a invadir os Três Poderes. Tá cheio. Bomba, tiro. Lá embaixo. Mas o Brasil é nosso (sic)”.

PUBLICIDADE

Até o momento, a defesa dos condenados não foi localizada.

Leia mais em: Lula vai cumprir agenda oficial em Manaus nesta terça-feira (9); confira programação

Atos do 8 de janeiro

Atualmente, há 235 mandados de prisão em aberto relacionados aos atos de 8 de janeiro. Desses, 234 foram assinados pelo ministro Alexandre de Moraes. Os dados constam no sistema do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), ligado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Todos os nomes listados são considerados foragidos e não incluem réus já presos.