Moraes determina uso de tornozeleira eletrônica para o senador Marcos do Val

Notícias do Brasil – O senador Marcos do Val (Podemos‑ES) foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme cumprido pela Polícia Federal nesta segunda-feira (4 de agosto de 2025) após seu desembarque em Brasília vindo dos Estados Unidos.

A imposição da medida ocorreu porque o senador descumpriu restrições anteriores — incluindo o uso do passaporte, que já estava judicialmente apreendido desde agosto de 2023 — e realizou viagem ao exterior sem autorização do STF. Assim que chegou ao Brasil, Marcos do Val foi abordado no aeroporto da capital federal e teve a tornozeleira instalada pela PF, conforme determinação judicial.

Leia mais: STF rejeita devolução do passaporte e desbloqueio das redes de Marcos do Val

A decisão de Moraes integra um conjunto de medidas cautelares já aplicadas ao senador, que incluem bloqueio de contas, cartões, Pix, sequestro dos passaportes (inclusive o diplomático), além de restrições ao uso de redes sociais e à comunicação com investigados.

Marcos do Val, em vídeo gravado nos Estados Unidos, afirmou que viajou “para dar atenção à filha” e que Moraes teria sido informado com antecedência sobre o seu itinerário e hospedagem. No entanto, a prática foi interpretada como desrespeito às imposições judiciais em vigor.

A ação judicial se soma a um histórico de restrições impostas ao senador por suspeita de envolvimento em investigações correlacionadas ao inquérito sobre tentativas de golpe de Estado e ataques à autoridade da Polícia Federal e do STF.

Com a tornozeleira eletrônica, o parlamentar passa a ser monitorado de forma contínua para garantir cumprimento das medidas judiciais e evitar nova tentativa de fuga ou descumprimento de ordens da Corte