Brasil

Moraes e Zanin articulam julgamento de Bolsonaro para evitar pedido de vista, afirma CNN

Para garantir celeridade, Zanin e Moraes teriam definido um intervalo de aproximadamente dez dias.

Por Jonas Souza

20/08/2025 às 22:03 - Atualizado em 20/08/2025 às 22:04

Notícias do Brasil  – O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a tentativa de golpe de Estado, teria articulado junto com o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, um planejamento estratégico para evitar qualquer risco de adiamento no julgamento de Jair Bolsonaro (PL), marcado para 2 de setembro. A informação foi divulgada pela CNN Brasil nesta quarta-feira (20/08).

Leia mais: Silas Malafaia é alvo de operação da PF por ordem de Moraes e fica proibido de sair do país

Segundo a emissora, a estratégia, apelidada internamente de “seguro anti-vista”, visa impedir que um eventual pedido de vista adie a conclusão do julgamento para 2026. O pedido de vista permite que ministros solicitem mais tempo para análise do caso, o que poderia postergar o processo.

Para garantir celeridade, Zanin e Moraes teriam definido um intervalo de aproximadamente dez dias entre a entrega das alegações finais das partes e o início do julgamento. A medida busca assegurar que todos os ministros tenham tempo suficiente para estudar os detalhes do processo, evitando alegações de falta de preparo para votar.

O caso investiga ações que teriam como objetivo a tentativa de golpe de Estado e é considerado um dos processos mais sensíveis do STF, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a análise de atos que atentam contra a ordem democrática do país.

