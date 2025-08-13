Moraes encontra humorista ‘advogado do Xandão’ e brinca com sanções dos EUA; veja o que ele disse

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encontrou nesta quarta-feira (13) com o humorista Mizael Silva, que costuma dizer em seus vídeos de humor que é advogado do ministro.

PUBLICIDADE

Em tom de brincadeira, o ministro disse: “Você fala inglês? Para me defender dos Estados Unidos?”, referindo-se à lei Magnitsky, sancionada pelo governo de Donald Trump para punir estrangeiros que tenham cometido atos considerados ilegais ou violadores de direitos humanos. A lei alcançou Moraes e outros integrantes do STF, resultando na suspensão de seus vistos para entrada no país.

O humorista, que produz vídeos afirmando ser “advogado do Xandão”, respondeu dizendo que “saiu do home office” e que seu visto seria renovado, colocando-se à disposição caso Moraes precisasse de qualquer tipo de assistência.

PUBLICIDADE

A situação, acompanhada por assessores do ministro e por cerca de 25 influenciadores digitais presentes no STF para uma “imersão” organizada pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, provocou questionamentos sobre o comportamento de Moraes.

Leia mais: Após repercussão negativa, STF usa influenciadores para tentar melhorar imagem da Corte com a população

Odiados por grande parte da população brasileira os ministros usaram estratégia de chamar influenciadores para tentar aproximá-los do povo.