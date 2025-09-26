Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (25) determinar o desbloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa na Itália, onde aguarda o fim do processo de extradição solicitado pelo Brasil.

Moraes entendeu que a medida não é mais necessária porque o processo criminal contra a deputada já foi encerrado. Ele também fixou multa diária de R$ 20 mil caso ela volte a publicar conteúdos de desinformação, discurso de ódio ou contra a democracia.

A liberação vale para as redes da Meta, Telegram, X, Linkedin, TikTok, Getter e YouTube.

Zambelli foi presa em Roma em julho deste ano, acusada de ser a mandante da invasão que resultou na emissão de um falso mandado de prisão contra o próprio Moraes. O ataque teria sido executado pelo hacker Walter Delgatti, condenado no processo e que afirmou ter agido a mando da deputada.

Após fugir para a Itália, o Brasil formalizou pedido de extradição, enviado pelo STF e encaminhado pelo Itamaraty ao governo italiano.

Na Câmara, Zambelli também responde a processo de cassação de mandato. Ontem, ela prestou depoimento por videoconferência à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), negando participação na invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).