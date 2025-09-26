A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Parlamentar está presa na Itália desde julho deste ano.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 08:11 - Atualizado em 26/09/2025 às 09:59

Ver resumo

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (25) determinar o desbloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa na Itália, onde aguarda o fim do processo de extradição solicitado pelo Brasil.

PUBLICIDADE

Moraes entendeu que a medida não é mais necessária porque o processo criminal contra a deputada já foi encerrado. Ele também fixou multa diária de R$ 20 mil caso ela volte a publicar conteúdos de desinformação, discurso de ódio ou contra a democracia.

A liberação vale para as redes da Meta, Telegram, X, Linkedin, TikTok, Getter e YouTube.

PUBLICIDADE

Leia mais: Zambelli reclama de Moraes, mostra foto do filho e chora em depoimento à CCJ

Zambelli foi presa em Roma em julho deste ano, acusada de ser a mandante da invasão que resultou na emissão de um falso mandado de prisão contra o próprio Moraes. O ataque teria sido executado pelo hacker Walter Delgatti, condenado no processo e que afirmou ter agido a mando da deputada.

Após fugir para a Itália, o Brasil formalizou pedido de extradição, enviado pelo STF e encaminhado pelo Itamaraty ao governo italiano.

Na Câmara, Zambelli também responde a processo de cassação de mandato. Ontem, ela prestou depoimento por videoconferência à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), negando participação na invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

Envolvidos pediram cerca de R$ 700 mil para o resgate da vítima.

há 16 minutos

Brasil

Servidor dos EUA derruba site empresarial da esposa de Alexandre de Moraes

há 23 minutos

Manaus

David Almeida defende Reforma da Previdência e alerta para risco de colapso futuro em Manaus

David Almeida lembrou que a adequação do sistema deveria ter ocorrido desde 2019.

há 1 hora

Mundo

Show de horror: esquartejamento de 3 mulheres é transmitido ao vivo nas redes sociais

Crime transmitido em rede social expõe violência extrema e causa comoção.

há 1 hora

Brasil

Infecções por Aedes aegypti elevam risco de complicações no parto

Foram analisados mais de 6,9 milhões de nascidos entre 2015 e 2020.

há 1 hora