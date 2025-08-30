Moraes manda aumentar monitoramento a casa de Bolsonaro com vistoria a carros que saem da residência

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Penal do Distrito Federal a realizar vistorias em todos os veículos que saírem da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida amplia o já existente monitoramento da área externa do imóvel, em resposta a um pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAP-DF), que identificou “pontos cegos” na propriedade.

PUBLICIDADE

De acordo com a SEAP-DF, a estrutura da residência, que conta com dois blocos na frente e uma casa nos fundos, pode afetar o funcionamento da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro, motivo pelo qual a vigilância foi intensificada. Desde o último dia 26 de agosto, agentes, incluindo os chamados “agentes invisíveis” (disfarçados), e viaturas não identificadas têm realizado a vigilância.

Leia mais: STF forma maioria contra soltura de Robinho, condenado por estupro na Itália

PUBLICIDADE

A nova determinação exige que a SEAP-DF envie relatórios diários ao STF, com detalhes sobre os veículos que saem da casa de Bolsonaro e os resultados das vistorias realizadas. A medida visa reforçar o controle sobre o ex-presidente enquanto ele enfrenta investigações e processos judiciais.