Moraes manda bloquear contas de empresário envolvido em atos de 8 de janeiro

Redação AM POST*

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Banco Central faça o bloqueio, em 48 horas, das contas bancárias e ativos financeiros de Esdras Jonatas dos Santos. O empresário bolsonarista é investigado pela Polícia Federal por ser um dos financiadores, organizadores e incitadores dos atos de 8 de janeiro, quando vândalos atacaram prédios dos Três Poderes, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Notícia-crime apresentada ao STF mostra um vídeo de 12 minutos no qual Esdras convoca bolsonaristas para o ato de 8 de janeiro. Na gravação, ele chama “soldados” para levar 2 milhões de pessoas ao DF e alerta: “Não é passeio”.

O ofício foi enviado ao presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, informando a decisão. “Deverão as instituições financeiras informarem sobre o efetivo bloqueio e fornecerem o extrato completo, no prazo de 48 horas”, afirma Moraes no despacho.

Empresário do setor têxtil, Esdras, de 34 anos, teve sua prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes e é considerado foragido pela Justiça, acusado de ter incentivado agressão a repórteres no acampamento em que estava em Belo Horizonte (MG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também é alvo de 12 ações de cobrança na Justiça mineira por dívidas estimadas em mais de R$ 5 milhões. Os valores ainda devem ser atualizados com juros e correção monetária.

Esdras ganhou notoriedade depois de aparecer em um vídeo chorando enquanto agentes da polícia militar de Belo Horizonte (MG) desmontavam o acampamento em que ele estava em frente a um quartel do Exército.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🚨GRAVE: Bolsonaristas se desesperam com Guardas Municipais desmontando acampamento, em BH. pic.twitter.com/CeIiRzJYU0 — CHOQUEI (@choquei) January 6, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE