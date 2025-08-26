A notícia que atravessa o Brasil!

Moraes manda reforçar policiamento na casa de Bolsonaro

Ministro atendeu a pedido feito por líder do PT com concordância da PGR.

Por Natan AMPOST

26/08/2025 às 17:46 - Atualizado em 26/08/2025 às 17:47

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (26/8) o reforço do policiamento na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, atendendo a um pedido da Polícia Federal (PF) e a manifestações favoráveis da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão ocorre em meio a preocupações de que Bolsonaro possa tentar fuga ou solicitar asilo político em território estrangeiro, especificamente na Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de 10 minutos de sua casa.

Segundo a decisão de Moraes, a Polícia Penal do Distrito Federal deve realizar monitoramento em tempo integral da tornozeleira eletrônica do ex-presidente, além de designar uma equipe especializada para acompanhar em tempo real o endereço residencial do réu. O ministro enfatizou que a operação deve ser conduzida sem exposição indevida ou medidas intrusivas, preservando a privacidade do ex-presidente e evitando perturbações à vizinhança. A decisão também estabelece que os policiais podem decidir sobre o uso de uniformes e armamentos, conforme necessário para o cumprimento da ordem.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

O reforço de segurança foi solicitado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). O ofício enviado ao STF pela PF destaca que há um “risco concreto” de fuga do ex-presidente, detalhando que Bolsonaro poderia buscar abrigo na Embaixada americana e, posteriormente, requerer asilo político. A solicitação da PF enfatiza que, por se tratar de território diplomático estrangeiro, decisões judiciais brasileiras ou eventuais mandados de prisão não poderiam ser cumpridos sem autorização do governo dos Estados Unidos.

Além do monitoramento da tornozeleira, a decisão de Moraes inclui a verificação constante e manutenção da segurança eletrônica e física ao redor da residência. O objetivo é prevenir qualquer tentativa de fuga ou movimentação suspeita, garantindo a efetividade das medidas judiciais em vigor contra o ex-presidente.

A decisão judicial e o reforço de segurança ocorrem em meio a um contexto de alta tensão política no país, com Bolsonaro ainda mantendo forte base de apoiadores e participando ativamente de eventos públicos. A medida, segundo especialistas, reflete a necessidade de conciliar segurança com respeito aos direitos individuais, preservando ao mesmo tempo a eficácia da justiça.

