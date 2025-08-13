A notícia que atravessa o Brasil!

Moraes mantém sem decisão recurso de Bolsonaro contra prisão domiciliar

Defesa entrou com pedido há quase uma semana.

Por Fernanda Pereira

13/08/2025 às 09:10

Foto: reprodução

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não se manifestou sobre o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para revogar sua prisão domiciliar. O pedido foi protocolado há quase uma semana, dois dias após o início do cumprimento da medida, determinada pelo próprio Moraes na noite de 4 de agosto.

Fontes próximas ao STF indicam que o magistrado pretende solicitar um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de submeter o tema à análise dos demais ministros da Primeira Turma. No entanto, até o momento, não houve qualquer despacho ou movimentação processual no caso.

Leia mais: Leia a íntegra do relatório do governo Trump que acusa Moraes de censura e critica governo Lula

A demora tem causado desconforto entre aliados de Bolsonaro, que aguardam um posicionamento sobre a possibilidade de reversão da decisão. Pessoas próximas ao ex-presidente afirmam que ele tem alternado momentos de tranquilidade e tensão desde que foi colocado em prisão domiciliar.

O processo continua sem previsão de análise, enquanto a defesa insiste na revogação imediata da medida.

