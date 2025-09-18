A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Moraes retira GSI da escolta de Jair Bolsonaro e transfere responsabilidade para PF e Polícia Penal

Medida é tomada após falhas de segurança registradas durante saída de Bolsonaro para hospital.

18/09/2025 às 02:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira, 17, que o transporte e a escolta de Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, passem a ser feitos apenas pela Polícia Federal ou pela Polícia Penal, retirando o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) dessa função. No despacho, o magistrado destacou a necessidade de “maior padronização dos deslocamentos, da segurança do ex-presidente e da garantia da ordem pública”.

PUBLICIDADE

A medida foi tomada após falhas registradas no domingo, 14, quando o ex-presidente deixou sua residência para realizar um procedimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Na ocasião, ao deixar o hospital, Bolsonaro permaneceu em pé ao lado do carro da Polícia Penal por alguns minutos, enquanto apoiadores gritavam palavras de ordem. A cena levou Moraes a cobrar esclarecimentos das forças de segurança.

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

PUBLICIDADE

Em resposta, a Polícia Penal encaminhou um relatório que embasou a decisão de Moraes e registrou que, na saída do hospital, a equipe se deparou com “um número muito grande de populares bem próximo à viatura” que transportaria Bolsonaro. Os agentes relataram ainda que, diante do “risco iminente de eventual desordem”, optaram por não usar força para acelerar o embarque.

Na decisão, Moraes afirmou que, por Bolsonaro estar em regime de prisão domiciliar, a segurança já é plenamente garantida pela Polícia Penal e pela Polícia Federal. “Não há necessidade da manutenção do GSI para realização de eventuais deslocamentos”, escreveu. O ministro também determinou que “todo o transporte, deslocamento e escolta de Jair Messias Bolsonaro deverá ser organizado, coordenado e realizado pela Polícia Federal ou Polícia Penal”, enquanto o GSI ficará restrito à proteção dos familiares.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no inquérito que investiga sua suposta tentativa de coagir o Supremo por meio de autoridades americanas para reverter a condenação no processo do golpe de Estado, pelo qual foi sentenciado a 27 anos de prisão.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Mundo

Homem que matou Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Foi usado um rifle de ferrolho para atirar em Kirk no pescoço dentro do campus em Orem.

há 1 hora

Esporte

Tenista amazonense Beatriz Nahmias brilha em torneio internacional no Chile e conquista duas medalhas

O desempenho de Beatriz foi possível graças ao incentivo oferecido pelo programa Manaus Olímpica.

há 2 horas

Brasil

Justiça converte em preventiva prisão de sargento suspeito de feminicídio

Policial militar é acusado de matar a esposa com tiro na nuca.

há 3 horas

Brasil

Polícia pede prisão de mulher suspeita de transportar fuzil durante execução de ex-delegado

Investigadores seguem pistas contra facções criminosas e analisam objetos apreendidos.

há 4 horas

Amazonas

Quatro deputados do Amazonas votaram a favor da urgência do PL da Anistia na Câmara

A medida recebeu 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções.

há 4 horas