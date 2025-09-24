A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Moro recua e retira emenda para tentar salvar a PEC da Blindagem

Senador havia proposto limitar a exigência de autorização prévia a casos de “crime contra a honra”.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 13:19

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Notícias do Brasil – O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) recuou e retirou, nesta quarta-feira (24/9), a emenda que havia apresentado para tentar viabilizar a aprovação da PEC da Blindagem no Senado. A proposta buscava restringir a exigência de autorização prévia das Casas Legislativas para abertura de processos contra parlamentares apenas em situações envolvendo “crime contra a honra” ou acusações baseadas exclusivamente em opiniões, palavras e votos.

A emenda contava com apoio de 13 senadores, incluindo Ciro Nogueira e Rogério Marinho, mas não foi suficiente para diminuir as críticas em torno da PEC. Durante a sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Moro afirmou que o debate estava “contaminado” e que não havia condições de discutir o tema com serenidade.

“Não vou insistir na PEC neste momento, mas rogo aqui nesta Casa que possamos discutir esse tema com a devida liberdade e com a devida serenidade em outro momento”, declarou o senador.

Com a retirada da emenda, o texto da PEC da Blindagem perdeu um dos seus principais ajustes e ficou ainda mais fragilizado, reduzindo as chances de avançar no Congresso.

