Morre Hermeto Pascoal mestre da “música universal” aos 89

Notíicas do Brasil – Faleceu neste sábado (13/9) o músico Hermeto Pascoal, aos 89 anos, um dos maiores inventores sonoros do Brasil. A família comunicou a morte pelas redes sociais. O artista estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, desde o último dia 30; a causa não foi divulgada.

Em nota, os familiares disseram que Hermeto partiu com serenidade, cercado por parentes e parceiros de música. Destacaram ainda que, no exato instante da despedida, seu Grupo se apresentava no palco — como ele sempre quis: fazendo som. Em vez de luto silencioso, a família pediu que o público celebre sua memória ouvindo os ruídos do mundo e fazendo soar uma nota, seja num instrumento, na voz ou até numa chaleira, gesto que traduz sua filosofia de “música universal”.

Nascido em 22 de junho de 1936, em Olho d’Água, povoado próximo a Lagoa Grande, região de Arapiraca (AL), Hermeto iniciou-se profissionalmente aos 14 anos. Compositor, arranjador, multi-instrumentista e improvisador, transitou com naturalidade entre o jazz, o forró, o samba e o frevo — embora rejeitasse rótulos, preferindo definir sua obra como universal, popular e erudita ao mesmo tempo. Recebeu elogios de artistas como Elis Regina e Miles Davis e ficou célebre pelo experimentalismo, capaz de extrair música de chaleiras, garrafas e objetos do cotidiano.

Em 2024, lançou sua primeira biografia autorizada, “Quebra Tudo — A Arte Livre de Hermeto Pascoal”, de Vitor Nuzzi, e o álbum “Pra Você, Ilza”, homenagem à esposa, que lhe rendeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz. Mesmo na maturidade, seguiu ativo: em 2023, encantou o público no The Town, em São Paulo, com humor, liberdade e invenção. Hermeto deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos.