Morre menina que teve 90% do corpo queimado após ônibus ser incendiado

Redação AM POST

Uma menina que teve 90% do corpo queimado após um ônibus ser incendiado morreu na noite desta quinta-feira, 6, em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Heloíse Victoria da Silva Ribeiro tinha 4 anos e estava internada no CTI de um hospital da cidade.

De acordo com as investigações, Cleber da Conceição Sirilo, de 39 anos, é suspeito de ter colocado fogo no ônibus em que a menina estava na quarta-feira, 5. O homem foi preso.

A prefeitura informou que a criança sofreu queimaduras de 2º e 3º grau pelo corpo. Heloise estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. A morte foi confirmada às 21h27, após as equipes de saúde tentarem reanimá-la por 25 minutos.

Além de dela, a mãe dela também se feriu no incêndio e teve 90% do corpo queimado. Até a última atualização, a mulher continuava internada em um hospital do Rio.

O suspeito de atear fogo no ônibus também ficou ferido e está internado sob custódia. A prefeitura informou que Cleber teve 50% do corpo queimado. O homem foi transferido para o Hospital Municipal Pedro II, no Rio, nesta quinta-feira. Segundo a unidade de saúde, o estado de saúde dele é estável.

O caso

Testemunhas afirmam que Cleber entrou no ônibus com um galão de gasolina e uma faca na mão. O ataque aconteceu no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. De acordo com o relato, no ponto de parada seguinte, ele começou a furar o galão e jogou o combustível sobre os passageiros, ao mesmo tempo em que os ameaçava com a faca. Testemunhas dizem que ele não deixou nenhum passageiro sair.

Familiares disseram que Heloíse e a mãe, Larissa Silvestre da Silva, tiveram dificuldade em enfrentar o fogo e descer do veículo. Além das duas, outras três passageiras também tiveram ferimentos, mas foram liberadas.

Cleber, que foi preso em flagrante pelo incêndio, foi levado sob custódia ao Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias. Nesta quinta, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, onde segue internado.