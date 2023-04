Morre ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, aos 63 anos

Redação AM POST*

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo de Tarso Vieira Sanseverino morreu neste sábado, 8, aos 63 anos. Ele estava internado em Porto Alegre (RS), sua cidade de origem mas a causa da morte não foi divulgada.

O magistrado foi indicado a vaga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. Ele também ocupava o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde setembro de 2021 e atuou na Corte no período eleitoral de 2022. Além disso, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), de 1999 a 2010.

O ministro poderá ser substituído por um novo indicado do petista. Com isso, o atual presidente deve indicar pelo menos 6 ministros ao STJ em seu atual mandato. Todos os demais indicados serão por aposentadoria.

Paulo de Tarso Sanseverino era presidente da 3ª Turma do STJ desde agosto de 2020; integrante da Corte Especial desde dezembro daquele ano; e também, do Grupo Decisório do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os presidentes do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, lamentaram a morte por meio de nota.

“Ele deixa um exemplo de integridade, de amor à família, de amizade, de seriedade profissional e de preocupação verdadeira com a justiça em seu sentido mais profundo.”, disse Maria Thereza de Assis Moura.

“O querido colega, que há mais de 12 anos atuou de forma brilhante no Superior Tribunal de Justiça, compartilhou conosco muitas de suas virtudes, como a retidão, empatia e extremo zelo pelo país.”, declarou Alexandre de Moraes.