Morte da influenciadora Karol Eller é confirmada pelo deputado Nikolas Ferreira

Na noite de quinta-feira (12 de outubro), o Brasil lamentou a perda da influenciadora de direita Karol Eller, aos 36 anos, que faleceu em São Paulo. A notícia da morte foi confirmada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em suas redes sociais. Karol Eller, uma mulher lésbica e bolsonarista, havia sido exonerada no início do ano do cargo que ocupava na Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) devido à sua participação nos atos do dia 8 de janeiro.

O deputado Nikolas Ferreira expressou seu pesar e luto pela morte da influenciadora, escrevendo em sua conta no “X”, antigo Twitter: “Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Karol Eller veio a óbito. Que o Senhor conforte a vida de seus familiares.”

Poucas horas antes de seu falecimento, Karol Eller compartilhou uma publicação em seu Instagram, onde tinha quase 600 mil seguidores. Na postagem, repleta de erros de digitação, ela abordou o tema do suicídio, classificando-o como “abominável”.

Em sua mensagem, ela escreveu: “Perdi a guerra!”, seguido do endereço de onde se encontrava, em São Paulo, e de um pedido ao Corpo de Bombeiros afirmando que se tratava de um suicídio. A influenciadora também expressou remorso por “causar toda essa dor àqueles que me amam” e encerrou a mensagem com um apelo para que todos cuidem de si.