Motoboy fica em estado vegetativo após ser esfaqueado durante briga

Notícias do Brasil – Um motoboy está em estado vegetativo após ser esfaqueado no pescoço durante uma briga no Paranoá, Distrito Federal. O crime aconteceu nesta sexta-feira (25/7), e o suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a confusão começou após a vítima, também motoboy, realizar manobras perigosas em via pública. Ele estaria acelerando a moto parada, queimando o pneu traseiro e produzindo grande quantidade de fumaça. A atitude teria irritado o suspeito, que tentou desligar a motocicleta.

A vítima reagiu empurrando o rapaz, que então sacou um canivete e golpeou o pescoço do motoboy. Mesmo ferido e perdendo muito sangue, o jovem conseguiu pilotar até o grupamento do Corpo de Bombeiros do Paranoá, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, foi levado ao Hospital Regional Leste e, posteriormente, transferido ao Hospital de Base, devido à gravidade das lesões.

Segundo os médicos, a vítima permanece em estado vegetativo. O autor do ataque foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde confessou o crime. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e será apresentado em audiência de custódia.

Caso seja condenado, o jovem pode pegar até 30 anos de prisão.