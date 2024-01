Motociclista e passageiro ficam feridos em colisão com carro de passeio; veja o vídeo

Um acidente chocante foi registrado por câmeras de segurança na noite de segunda-feira (29) no bairro Capão Raso, em Curitiba (PR), deixando um motociclista e seu passageiro gravemente feridos.

O incidente ocorreu no cruzamento das ruas Atílio Brunetti e Olindo Sequinel. Segundo relatos de testemunhas e do condutor do veículo Logan envolvido, o motociclista teria desrespeitado a preferencial ao atravessar o cruzamento. As imagens capturadas mostram o momento impactante da colisão, resultando no arremesso das vítimas devido à força do choque.

Ambos os ocupantes da motocicleta foram prontamente socorridos e encaminhados para um hospital da região, onde receberam atendimento médico especializado. As condições de saúde das vítimas são consideradas graves, e os profissionais de saúde estão empenhados em fornecer os cuidados necessários.

Motociclista e passageiro feridos em colisão com carro de passeio pic.twitter.com/OMqjaZTPm6 — AM POST (@portalampost) January 30, 2024

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) esteve no local e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). As imagens capturadas pelas câmeras de segurança serão fundamentais para auxiliar nas investigações sobre as circunstâncias do acidente.

Redação AM POST