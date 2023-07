Motociclista morre após passar mal e cair no meio da BR-230

Um motociclista, identificado como Felipe Braga Furtado, de 47 anos, morreu, nessa segunda-feira (17), após cair da motocicleta que pilotava no km 88 da BR-230, a Transamazônica, no município de Mediciliândia, no Pará.

Testemunhas afirmaram que Felipe teria caído no meio da rodovia após passar mal enquanto dirigia a motocicleta. A vítima não resistiu até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e veio a óbito no local.

O Instituo Médico Legal (IML) foi acionado, nesta terça-feira (18), para fazer a remoção do corpo. A causa da morte deve ser revelada nos próximos dias.

Redação AM POST