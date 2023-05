Motorista consegue sobreviver após ter carro esmagado por trator

Na manhã desta sexta-feira, 26, um homem, de identidade não revelada, sobreviveu após o veículo Fiat Strada que dirigia ter sido esmagado por um trator em Belo Horizonte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia o carro na Rua Menotti, no bairro Vila Oeste, quando foi atingido em cheio por um trator. Ele foi socorrido com intenso sangramento, mas estava consciente no momento do resgate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O condutor não ficou preso às ferragens, mas apenas retido, que é quando o corpo fica livre, mas sem mobilidade devido a obstáculos.

O homem foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado. As circunstâncias do acidente também não foram reveladas.

Redação AM POST