Motorista de aplicativo é atacado com facão por passageiro, assista

Notícias do Brasil – Um motorista de aplicativo de 58 anos foi brutalmente atacado com golpes de facão por um passageiro durante uma corrida em Toledo, no oeste do Paraná. O crime ocorreu no dia 13 de setembro de 2025, mas só foi registrado oficialmente pela Polícia Civil na terça-feira (17).

PUBLICIDADE

Leia mais: Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

Vídeos gravados no interior do carro mostram que o suspeito estava acompanhado de duas mulheres. Conforme o registro, ao perceber a presença da câmera, o passageiro começou a dar tapas no ombro do motorista. Incomodado, o condutor decidiu encerrar a corrida e pediu que todos desembarcassem.

PUBLICIDADE

Nesse momento, o passageiro sacou um facão escondido na cintura e iniciou o ataque, golpeando o motorista ainda dentro do carro e puxando seu braço para continuar as agressões. Apesar das tentativas da vítima de acalmar a situação, afirmando que seguia as indicações do GPS, o suspeito insistiu em parar em outro ponto.

A situação se agravou quando o agressor saiu do carro e continuou atacando o veículo e o motorista, causando danos ao carro e ferimentos no profissional.

A vítima conseguiu escapar e registrou boletim de ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar oficialmente o suspeito que atacou o motorista enquanto ele cumpria seu trabalho utilizando aplicativo de transporte.