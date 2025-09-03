Motorista de app é preso por abusar de passageiras enquanto recitava versículos bíblicos

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Pará prendeu na manhã desta quarta-feira (3) Marcelo Gustavo Lima da Silva, 38 anos, acusado de estuprar mulheres durante corridas de aplicativo.

PUBLICIDADE

O flagrante aconteceu na cidade de Monte Alegre, após uma investigação que se prolonga desde 2023.

Segundo relatos das vítimas, Marcelo as levava em corridas e cometia os abusos no trajeto, chegando a ler passagens bíblicas enquanto praticava os crimes.

Em um dos casos, ele chegou a questionar a vítima sobre a experiência de ter relações durante a gravidez. Após os abusos, o homem fugiu e permaneceu foragido por dois anos.

A investigação foi conduzida pela equipe do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), coordenada pelo delegado Costa e Silva, com sede no bairro Compensa, em Manaus.

PUBLICIDADE

A prisão foi possível graças a um trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Manaus e a Polícia Civil do Pará, que realizou um trabalho técnico e de inteligência para localizar o acusado.

Marcelo não deixava rastros: não utilizava aeroportos, não movimentava contas bancárias e não possuía chips de celular cadastrados em seu nome.

LEIA MAIS: Jacaré de mais de dois metros é resgatado na Praia da Ponta Negra, em Manaus; Veja

Agora, ele responderá por vários crimes de estupro em concurso material, cada um com pena prevista de seis a dez anos de prisão.