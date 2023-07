Motorista e passageiros ficam feridos após criminosos incendiarem ônibus

Um motorista e dois passageiros, de identidades não reveladas, ficaram feridos, nessa terça-feira (18), após criminosos armados invadirem e incendiarem um ônibus coletivo da linha 600 em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com informações da Polícia, os suspeitos obrigaram o motorista e cinco passageiros a permanecerem no ônibus enquanto atiravam garrafas com combustível e ateavam fogo. As chamas consumiram o veículo em poucos minutos e o fogo também atingiu a rede de energia elétrica, deixando parte do bairro sem energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os feridos está uma passageira de 27 anos e um passageiro de 30 anos, que tiveram ferimentos leves. Já o motorista teve 54% do corpo queimado. As outras duas pessoas que estavam no ônibus conseguiram fugir antes que as chamas consumissem o veículo.

Até esta quarta-feira (19), a motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso.

Redação AM POST