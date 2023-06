Motorista é surpreendido após receber mais de R$130 milhões em conta bancária

O motorista de turismo Antônio Pereira do Nascimento, de 58 anos, morador levou um susto tremendo ao abrir o aplicativo do banco nesta quarta-feira, 7, e perceber que tinha quase R$ 132 milhões na conta bancária dele. Os valores não eram do trabalhador e a fortuna foi um erro do banco. O homem mora na região norte de Palmas.

Segundo relatos da TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, ele contou que nos últimos dias foi entrar na conta bancária que usa e viu que se tornou milionário (com exatos R$ 131.870.227,00).

Ao descobrir o erro, Antônio entrou em contato com o banco para informar o caso e devolver o valor. De acordo com a emissora, o erro da transferência foi do próprio banco, que não teve o nome divulgado.

O idoso tem a conta bancária na instituição que cometeu o erro há 25 anos. Ele é casado, tem quatro filhos e 14 netos.

“Nunca que eu conseguiria, um dia na minha vida, [ganhar esse dinheiro]. Só se eu ganhar na Mega-Sena, mas nem jogar, eu não jogo. Então, é difícil. (…) No mesmo momento [eu pensei em] devolver. Não pensei em nenhum sentido de fazer maldade. Sou uma pessoa muito honesta, só quero o que é meu”, disse Antônio durante entrevista.

Redação AM POST