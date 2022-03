Motoristas fazem filas quilométricas em postos para abastecer antes de aumento de preços dos combustíveis

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Motoristas de várias cidades do país formam longas filas nesta quinta-feira (10) em postos de combustíveis para abastecer seus veículos antes de os postos atualizarem as tarifas devido novo aumento anunciado hoje pela Petrobras.

“Após 57 dias sem reajustes, a partir de 11/03/2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras”, informou a estatal, em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, 10.

O preço da gasolina sofreu alta de 18,8%, passando de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro (vendido pela Petrobras, antes de chegar aos postos). A alta do diesel foi ainda mais acentuada, de 24,9%, com o preço do litro subindo de R$ 3,61 para R$ 4,51. O gás de cozinha teve alta de 16,1%, com o quilo passando de R$ 3,86 para R$ 4,48.

A consultoria Necton Investimentos estima que o preço da gasolina na bomba pode chegar a até R$ 7,33, e o do diesel a R$ 6,69.

Nas redes sociais, usuários relatam congestionamentos e postos que já repassaram o acréscimo para o consumidor final. “Pegando fila para abastecer a R$ 6,41, porque a duas quadras para cima tem posto cobrando R$ 7,31 já”, escreveu um morador de Curitiba, no Paraná. “Fila monstro no posto Carrefour de Belford Roxo/Dutra, ainda com preço antigo e gasolina de qualidade! R$6.84 o litro da gasolina comum”, publicou um motorista do Rio de Janeiro.

Confira abaixo:

Muitos postos de combustíveis em Belém já aumentaram o valor do litro da Gasolina pra R$ 7,14. No Posto BR da Governador José Malcher com a 14 de abril, clientes tiveram que fazer barraco, a gerência do posto decidiu então voltar a cobrar o valor de R$ 6,68. Posto já vai fechar. pic.twitter.com/PbqizVEIeg — Notícias do PARÁ ◣★◥ Ative as Notificações🔔 (@NoticiasdoPARA) March 10, 2022 Continua depois da Publicidade

Pegando fila pra abastecer a 6,41 pq a duas quadras pra cima tem posto cobrando 7,31 já 😓 Esse é o Tweet pic.twitter.com/8QHcMjI2sn — Rafa Hayashi (@_rafahayashi) March 10, 2022

100% adulta oficial hoje na fila do posto pra encher o tanque antes do aumento da gasolina pic.twitter.com/osnyL5DhJW — gabs (@gabriostra) March 10, 2022

Fila monstro no posto Carrefour de Belford Roxo/ Dutra … ainda com preço antigo e gasolina de qualidade! R$6.84 litro gasolina comum @LeiSecaRJ @Informacoes_RJ @legal_rj @informe_rj Quem puder corre e aproveita pq hj chega nos 8 conto fácil…. #tafoda pic.twitter.com/RztE6sTsy5 — M.Q.❤️🖤🇵🇹❤️🖤🇧🇷❤️🖤 (@MrcQuintela) March 10, 2022