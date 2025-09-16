A notícia que atravessa o Brasil!

Motta reúne líderes partidários para discutir anistia dos atos de 8 de Janeiro  

A proposta vem sendo pressionada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por Fernanda Pereira

16/09/2025 às 06:32

Foto: Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil  – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reúne nesta terça-feira (16/9), às 10h, com líderes partidários na Residência Oficial da Casa, em Brasília. O encontro terá como pauta o Projeto de Lei da Anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

PUBLICIDADE

A proposta vem sendo pressionada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Motta, no entanto, resiste a pautar o texto, avaliando que o tema desgasta o Congresso e enfrenta rejeição da população. A tendência é de que a votação seja adiada para que se busque consenso com o governo, o STF e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Leia mais: Primeiro-ministro da Hungria critica STF e defende Bolsonaro após condenação;perseguição

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (15/9), Motta esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto, em encontro fora da agenda oficial. Parlamentares da base governista defendem que o projeto seja derrotado no plenário, enquanto a oposição pressiona pela aprovação imediata.

Segundo levantamento feito pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), a proposta teria 282 votos favoráveis, número acima do mínimo de 257 necessário. Ainda assim, integrantes do governo avaliam que a resistência de parte dos partidos pode levar à derrota do projeto.

A discussão sobre a anistia ganhou força durante a condenação de Bolsonaro, e a oposição promete intensificar a pressão sobre Motta para que a matéria avance

