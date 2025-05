Mounjaro chega às farmácias brasileiras em maio; saiba quanto vai custar e se precisa de receita

Notícias do Brasil – O mais novo medicamento para tratamento da diabetes tipo 2 e controle do peso corporal, o Mounjaro, começa a ser comercializado nas farmácias brasileiras a partir da primeira quinzena de maio, segundo anúncio da farmacêutica Eli Lilly. Com princípio ativo tirzepatida, o remédio injetável é considerado um avanço em relação a opções já disponíveis no mercado, como o Ozempic, e promete mudar o cenário tanto para pacientes diabéticos quanto para aqueles que lutam contra a obesidade.

O preço do tratamento mensal pode variar entre R$ 1.406,75 e R$ 2.384,34, dependendo da dose e do canal de compra. A medicação será vendida em caixas com quatro canetas injetoras, suficientes para um mês de uso. Os preços mais altos são referentes à dosagem de 5 mg, enquanto os mais baixos correspondem à dose inicial de 2,5 mg.

Descontos e exigência de receita médica

Pacientes que se cadastrarem no programa Lilly Melhor Para Você terão acesso a descontos significativos. No site da farmacêutica, os valores vão de R$ 1.406,75 a R$ 1.759,64, e em farmácias físicas, de R$ 1.506,76 a R$ 1.859,65, dependendo da dose. No entanto, é obrigatório apresentar receita médica, que será retida pela farmácia, uma exigência da Anvisa para todos os medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, grupo que também inclui o Ozempic, Wegovy e Saxenda.

Além disso, a prescrição médica é essencial para a adesão ao programa de descontos da Lilly. A medida visa garantir o uso adequado da medicação, evitando automedicação e efeitos colaterais indesejados.

Dupla ação hormonal

O diferencial do Mounjaro está em sua dupla ação hormonal. Enquanto medicamentos como o Ozempic atuam apenas sobre o GLP-1, hormônio que regula a saciedade e a glicemia, a tirzepatida age tanto sobre o GLP-1 quanto sobre o GIP (polipeptídeo inibidor gástrico). Essa dupla ação aumenta a eficácia na regulação do apetite e do metabolismo, o que explica seu destaque no mercado e a expectativa em torno de seu lançamento.

A eficácia do Mounjaro foi confirmada por estudos clínicos, que indicaram perda de até 20% do peso corporal entre voluntários que combinaram o tratamento com dieta e exercícios físicos. Embora o uso para emagrecimento ainda seja off label — ou seja, não consta na bula como indicação principal —, a procura por parte de pessoas que desejam perder peso já é expressiva.

Mounjaro x Ozempic: entenda a diferença

O Mounjaro foi aprovado pela Anvisa em setembro de 2023 exclusivamente para o tratamento da diabetes tipo 2. Mas sua atuação no organismo tem atraído comparações com o Ozempic, um dos remédios mais populares atualmente para perda de peso, mesmo que esse não seja seu objetivo primário.

Enquanto o Ozempic é um análogo do GLP-1, o Mounjaro atua em dois hormônios diferentes, ampliando sua capacidade de reduzir o apetite e controlar os níveis de glicose no sangue. Essa característica tem feito muitos especialistas considerarem o novo medicamento uma evolução da semaglutida, princípio ativo do Ozempic.

“É uma nova geração de tratamentos que oferece uma abordagem mais completa para os pacientes. A tirzepatida tem mostrado resultados clínicos superiores em diversas frentes, incluindo controle glicêmico e perda de peso”, explica o endocrinologista Dr. Marcelo Pires.

Controle e responsabilidade no uso

O entusiasmo com a chegada do Mounjaro é grande, mas especialistas alertam para a necessidade de responsabilidade no uso. Por se tratar de um medicamento potente, com efeitos sistêmicos no metabolismo, ele deve ser utilizado apenas com acompanhamento médico rigoroso.

Além dos efeitos positivos sobre a diabetes e o peso, a tirzepatida pode provocar reações adversas como náusea, diarreia e vômitos, principalmente nas primeiras semanas de uso. Também é importante considerar que, por enquanto, a indicação formal aprovada é exclusivamente para pacientes com diabetes tipo 2.

Apesar disso, é inegável que o Mounjaro representa um marco importante na medicina farmacológica, especialmente no combate à epidemia global de obesidade e diabetes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 500 milhões de pessoas no mundo vivem com diabetes, e cerca de 1 bilhão estão com sobrepeso ou obesidade.

Nova fronteira dos medicamentos para obesidade

Com a chegada do Mounjaro, o Brasil se junta a países como os Estados Unidos e Canadá, onde o medicamento já vem sendo utilizado com bons resultados. Especialistas acreditam que ele poderá estimular a concorrência e reduzir o custo de tratamentos no longo prazo, além de acelerar a aprovação de novas terapias com abordagens combinadas.

Enquanto isso, a recomendação é clara: o medicamento não deve ser visto como uma solução rápida para emagrecimento, mas como parte de um tratamento médico completo, com acompanhamento clínico, reeducação alimentar e prática regular de exercícios físicos.