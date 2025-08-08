A notícia que atravessa o Brasil!

MP acusa Bolsonaro de propaganda eleitoral antecipada em motociata com senador

Ex-presidente escreveu número de candidato na camisa de Marcos Rogério durante evento em Brasília.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 11:10

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) ingressou com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Marcos Rogério (PL-RO), acusando-os de praticarem propaganda eleitoral antecipada durante uma motociata realizada em Brasília, no dia 29 de julho deste ano.

A ação tem como base um vídeo de 22 segundos divulgado nas redes sociais, no qual Bolsonaro aparece escrevendo “222” — número de campanha associado ao senador — na camiseta de Marcos Rogério. Para os procuradores, o gesto foi intencional e caracterizaria um pedido explícito de votos antes do prazo legal para o início da campanha eleitoral, previsto apenas para 16 de agosto de 2026.

“O conteúdo da gravação não foi espontâneo, mas cuidadosamente elaborado para promover publicamente o pré-candidato e associá-lo ao seu número eleitoral”, afirmou o MP na peça enviada à Justiça Eleitoral. O Ministério Público também solicitou a retirada imediata do vídeo dos perfis de Bolsonaro, de Marcos Rogério e de três portais de notícias em Rondônia.

Segundo a Procuradoria, o ato favorece diretamente a tentativa de reeleição do senador, que encerrará seu primeiro mandato no Senado ao final do ano que vem. Na ocasião da gravação, Bolsonaro ainda não cumpria prisão domiciliar, decretada posteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O vídeo foi registrado durante uma motociata que partiu do Capital Moto Week, evento tradicional de motociclistas realizado em Brasília. Além de Bolsonaro e Marcos Rogério, estiveram presentes a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), entre outros aliados políticos.

Procurados, Jair Bolsonaro e Marcos Rogério ainda não se manifestaram sobre a representação do MP Eleitoral. O caso aguarda decisão do TRE de Rondônia.

