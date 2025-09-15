MP denuncia Hytalo Santos e Euro por tráfico de pessoas e exploração de vulneráveis

Notícias do Brasil – O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, foram denunciados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) pelos crimes de tráfico de pessoas, produção de material pornográfico e favorecimento da prostituição e exploração sexual de vulneráveis. O casal está preso em João Pessoa, no Presídio do Roger, desde 28 de agosto, após transferência de São Paulo. Segundo o Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a denúncia também considerou indícios de que ambos buscavam alterar a aparência física de menores que participavam de conteúdos publicados nas redes sociais.

De acordo com o Gaeco, responsável pelas investigações, foi identificado um modus operandi estruturado e premeditado, direcionado à exploração sexual de crianças e adolescentes. As apurações apontam o uso de fraude, promessas de fama e vantagens materiais para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade. O Ministério Público relata que eram realizados procedimentos estéticos e tatuagens de caráter sexualizado, além de rígido controle sobre rotinas e meios de comunicação dos adolescentes. O órgão requereu ainda indenização por danos coletivos no valor de R$ 10 milhões.

A acusação descreve três frentes de crime: tráfico de pessoas — com agenciamento e aliciamento de adolescentes e familiares para controlar a liberdade e a vida íntima das vítimas com fins de exploração sexual; produção de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente — geração e divulgação de conteúdo de cunho sexual em redes sociais para monetização e aumento de engajamento; e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável — incentivo à prática de atos com terceiros, inclusive mediante constrangimento, com exposição de adolescentes em ambientes voltados à exploração sexual. O mérito da denúncia será analisado pela 2ª Vara Mista de Bayeux.

O caso, que completa um mês de prisão nesta segunda-feira (15), passou a ser investigado integralmente pelo Gaeco-PB, com apoio técnico da Polícia Civil. O promotor Dennys Carneiro informou que o inquérito corre em segredo de Justiça. A defesa, representada por Felipe Cassimiro, afirma a inocência do casal e diz ter protocolado “muitos pedidos” de soltura, ainda pendentes de decisão.