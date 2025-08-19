A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

MP do Ceará denuncia Tirullipa por importunação sexual na Farofa da Gkay

Denúncia aponta que humorista expôs corpos de vítimas sem consentimento.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 21:18

Notícias do Brasil – O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou denúncia formal contra o humorista Tirullipa, acusado de cometer atos libidinosos forçados contra três mulheres durante a Farofa da Gkay, em 2022. A denúncia foi protocolada em fevereiro deste ano e veio a público por meio da coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles.

Segundo a acusação, Tirullipa teria puxado a parte superior dos biquínis de Vitória Lopes, Nicole Louise e Natacha Rocha durante o evento. Embora inicialmente as vítimas não tenham considerado a ação grave, após assistirem a vídeos da festa entenderam que os gestos foram intencionais e não consentidos. Outra mulher, não identificada, também teria sido alvo do humorista.

Em depoimento à polícia, o artista negou qualquer prática criminosa e afirmou que a retirada de peças de roupa fazia parte de uma “dinâmica conhecida” no ambiente do evento. No entanto, no dia do episódio, a produção da festa pediu que ele se retirasse.

A denúncia apresentada pelo MPCE sustenta que há fortes indícios de que Tirullipa tinha a intenção de tocar e expor os corpos das vítimas, não apenas para satisfação própria, mas também para entreter terceiros presentes. O órgão destaca ainda que as investigações apontam para a possibilidade de outras mulheres terem sido alvo das mesmas condutas.

Por se tratar de crimes de importunação sexual reiterados, o Ministério Público entende que o humorista não pode ser beneficiado por acordos ou medidas alternativas, dada a gravidade dos atos.

No dia 12 de agosto, a Justiça expediu um mandado de citação, estabelecendo o prazo de 10 dias para que Tirullipa apresente sua defesa diante das acusações.

 

