MP questiona gasto de R$ 800 mil com show de Leonardo em Teresópolis em meio a crise financeira

De acordo com o MPRJ, a cidade decretou estado de calamidade financeira, reconhecendo uma dívida que chega a aproximadamente R$ 700 milhões.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 22:10

Notícias do Brasil  – O show do cantor Leonardo, previsto para o dia 21 de setembro em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, pode ser cancelado após ação movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O motivo é o custo estimado de R$ 800 mil, considerado desproporcional diante da grave situação financeira enfrentada pelo município.

PUBLICIDADE

Leia mais: Deputado Nikolas elogia demissão de sobrinho de Kalil após post ofensivo sobre Charlie Kirk

De acordo com o MPRJ, a cidade decretou estado de calamidade financeira, reconhecendo uma dívida que chega a aproximadamente R$ 700 milhões. Além disso, há atrasos no pagamento de salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

PUBLICIDADE

O documento da promotoria destaca que o município alega falta de recursos para cumprir obrigações básicas e implementar políticas públicas essenciais, especialmente nas áreas de saúde e assistência social. Para o MP, o investimento em um evento de grande porte neste cenário afronta o princípio da razoabilidade.

Não é a primeira vez que um show do cantor Leonardo enfrenta questionamentos judiciais relacionados a gastos públicos elevados em cidades com dificuldades financeiras.

