MP-SP recorre de decisão de Toffoli que anulou provas da Odebrecht

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou um recurso contra a recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que anulou as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. A medida foi tomada em meio à indecisão da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre contestar ou não a decisão de Toffoli.

Segundo o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, no Ministério Público paulista tramitam “diversas ações e investigações” relacionadas à empreiteira que podem ser afetadas pela decisão de Toffoli. Essas investigações foram baseadas em elementos obtidos nos sistemas Drousys e MyWebDayB.

O MP-SP destaca que a origem do processo foi uma reclamação da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de garantir a ele acesso a documentos e provas do acordo de leniência da Odebrecht.

No entanto, ao anular todas as provas obtidas no acordo de leniência, Toffoli abriu espaço para beneficiar diversos políticos. O procurador-geral afirma que “não há como se ampliar a concessão da ordem para atingir processos e investigações indistintas, em que não se tem conhecimento sequer dos fatos e sujeitos investigados.”