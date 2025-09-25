A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

MPF pede revisão de pena e redução de multa de Leo Lins

Humorista havia sido condenado a 8 anos e 3 meses por piadas consideradas preconceituosas.

Por Fernanda Pereira

25/09/2025 às 08:29

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O Ministério Público Federal (MPF) apresentou pedido de reavaliação da condenação do humorista Leo Lins, que recebeu pena de 8 anos e 3 meses de prisão, além do pagamento de multa, por piadas classificadas como preconceituosas.

O recurso pede a revisão da sentença e a redução do valor da multa aplicada. O caso segue em análise pela Justiça.

Leia mais: Juíza que condenou Léo Lins tem histórico de decisões favoráveis a Alexandre de Moraes

Leo Lins tem enfrentado diversos processos judiciais relacionados ao conteúdo de suas apresentações e declarações públicas, que frequentemente geram polêmica e debate sobre os limites do humor.

