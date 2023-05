MPT vai investigar Burger King no caso de funcionário que diz ter feito xixi nas calças

Após José Vinícius, funcionário da Burguer King fazer xixi na calça por não poder deixar o posto de trabalho na quinta-feira (18), o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) vai apurar a denúncia. O caso aconteceu em um quiosque da rede de fast-food, de um shopping em Aracaju (SE).

O procedimento preparatório para iniciar a investigação foi instaurado nesta sexta-feira (19). De acordo com o MPT, ele está em fase inicial e tramita sob sigilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta sexta, o funcionário informou que não está trabalhando porque foi suspenso após ter urinado no quiosque e ter deixado o local.

Segundo José Vinícius, a rotina de trabalho é das 8h20 às 16h40. Ele começa o expediente no restaurante da empresa e às 10h segue para o quiosque, onde fica sozinho até as 15h, quando outro funcionário chega e ele é liberado. Antes disso, não é possível sair do quiosque, caso contrário, punições ocorrem.

“Nesse tempo, não tem como ter nenhuma comunicação com o resto da equipe, nem por telefone, nem por rádio”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido.

“Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST